STRADA NUOVA BAZZANESE E TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE STANOTTE IN MODALITA’ ALTERNATA

Roma, 15 giugno 2026 – Sulla Strada Nuova Bazzanese e sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di questa sera, lunedì 15, alle 5:00 di martedì 16 giugno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:

Sulla Strada Nuova Bazzanese:

-saranno chiusi, per chi proviene da Vignola e da Bologna, i Rami di immissione sulla Tangenziale, verso Casalecchio di Reno/A1 e in direzione San Lazzaro di Savena/A14.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 2 Borgo Panigale, sulla Tangenziale.

Sulla Tangenziale di Bologna:

-sarà chiusa, per chi proviene dall’uscita della stazione di Bologna Casalecchio (sul Raccordo di Casalecchio), l’immissione sulla Strada Nuova Bazzanese.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 2 Borgo Panigale, sulla Tangenziale.

Si ricorda che le suddette chiusure saranno effettuate in modalità alternata.