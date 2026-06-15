STRADA NUOVA BAZZANESE E TANGENZIALE DI BOLOGNA: ANNULLATE LE CHIUSURE
STRADA NUOVA BAZZANESE E TANGENZIALE DI BOLOGNA: ANNULLATE LE CHIUSURE
Roma, 15 giugno 2026 – Sulla Strada Nuova Bazzanese e sulla Tangenziale di Bologna, sono state annullate le chiusure, previste dalle 21:00 di questa sera, lunedì 15, alle 5:00 di martedì 16 giugno, di seguito indicate:
Sulla Strada Nuova Bazzanese: annullamento chiusura Rami di immissione sulla Tangenziale.
Sulla Tangenziale di Bologna: annullamento chiusura immissione sulla Strada Nuova Bazzanese.