STRADA NUOVA BAZZANESE: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE TANGENZIALE DI BOLOGNA

Roma, 15 maggio 2026 – Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiuso, per chi percorre la Strada Nuova Bazzanese e proviene da Vignola, il Ramo di immissione sulla Tangenziale di Bologna, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21.00 di lunedì 18 alle 5:00 di martedì 19 maggio;

-dalle 21:00 di giovedì 21 alle 5:00 di venerdì 22 maggio.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 2 Borgo Panigale della Tangenziale.