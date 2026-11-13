STRADA NUOVA BAZZANESE: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE ENTRATA BOLOGNA CASALECCHIO
STRADA NUOVA BAZZANESE: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE ENTRATA BOLOGNA CASALECCHIO
Roma, 13 novembre 2026 – Sulla Strada Nuova Bazzanese, per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 21:00 di lunedì 16 alle 5:00 di martedì 17 novembre, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna città, il Ramo di immissione all’entrata di Bologna Casalecchio, sul Raccordo Casalecchio, nei seguenti giorni e orari:
-dalle 21:00 di lunedì 16 alle 5:00 di martedì 17 novembre;
-dalle 21:00 di mercoledì 18 alle 5:00 di giovedì 19 novembre.
In alternativa, uscire allo svincolo 2 Borgo Panigale della Tangenziale.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.