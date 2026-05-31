STRADA NUOVA BAZZANESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA TANGENZIALE DI BOLOGNA
STRADA NUOVA BAZZANESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA TANGENZIALE DI BOLOGNA
Roma, 31 maggio 2026 – Sulla Strada Nuova Bazzanese, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 3 alle 5:00 di giovedì 4 giugno, sarà chiuso, per chi proviene da Vignola, il Ramo di immissione sulla Tangenziale di Bologna, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 2 Borgo Panigale della Tangenziale.