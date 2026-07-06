STRADA DI GRANDE COMUNICAZIONE FIRENZE-PISA-LIVORNO: CHIUSI PER UNA NOTTE I RAMI DI ALLACCIAMENTO SULLA A1 A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DI FIRENZE SCANDICCI
STRADA DI GRANDE COMUNICAZIONE FIRENZE-PISA-LIVORNO: CHIUSI PER UNA NOTTE I RAMI DI ALLACCIAMENTO SULLA A1
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DI FIRENZE SCANDICCI
Roma, 6 luglio 2026 – Sulla Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, per consentire attività di ispezione dei pannelli a messaggio variabile, dalle 22:00 di giovedì 9 alle 6:00 di venerdì 10 luglio, saranno chiusi, per chi proviene da Firenze e da Livorno, i Rami di allacciamento sulla A1 Milano-Napoli.
Di conseguenza, sulla A1 Milano-Napoli, non sarà accessibile l’entrata della stazione di Firenze Scandicci, in entrambe le direzioni, anche per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Roma: Firenze Impruneta, sulla A1;
verso Bologna: Firenze nord, sulla A1.