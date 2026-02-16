SS16 TANGENZIALE DI BARI: RIAPERTA IN ANTICIPO L’IMMISSIONE SULLA D94. RESTA CONFERMATA LA CHIUSURA SULLA D94 RACCORDO A14/TANGENZIALE DI BARI DEL RAMO DI IMMISSIONE SULLA SS16
SS16 TANGENZIALE DI BARI: RIAPERTA IN ANTICIPO L’IMMISSIONE SULLA D94. RESTA CONFERMATA LA CHIUSURA SULLA D94 RACCORDO A14/TANGENZIALE DI BARI DEL RAMO DI IMMISSIONE SULLA SS16
Roma, 16 febbraio 2026 – Sono terminate, in anticipo rispetto al programma, le attività di riqualifica delle barriere di sicurezza sul Ramo di allacciamento SS16 Tangenziale/D94 Raccordo A14/Tangenziale.
Di conseguenza, dalle 6:00 di domani, martedì 17 febbraio, sarà regolarmente aperta l’immissione sulla D94, per chi proviene dalla SS16 Tangenziale di Bari, da Brindisi/Lecce ed è diretto sulla A14 Bologna-Taranto, verso Pescara.
Rimane confermata, come da programma, la chiusura, sulla D94 Raccordo A14 Bologna-Taranto/Tangenziale di Bari, del ramo di immissione sulla SS16 Tangenziale di Bari, per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto e da Modugno ed è diretto verso Foggia.
In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:
per chi proviene dalla A14: si consiglia di uscire allo svincolo di Bari Zona Industriale, sulla D94 Raccordo A14/Tangenziale di Bari, immettersi sulla SS96 Bari-Altamura verso Bari e proseguire poi sulla SS16 Tangenziale di Bari, verso Foggia.
Chi proseguirà oltre lo svincolo di Bari Zona Industriale, verrà deviato obbligatoriamente sulla SS16 Tangenziale di Bari, verso Brindisi-Lecce, uscire allo svincolo 9 e rientrare dallo stesso in direzione Foggia;
per chi proviene da Modugno: proseguire verso Bari sulla SP1 Bari-Modugno e sulla SS96 Bari-Altamura, fino a raggiungere la SS16 Tangenziale di Bari.
In ulteriore alternativa, proseguire sulla SS16 Tangenziale di Bari verso Brindisi, uscire allo svincolo 9 e rientrare dallo stesso in direzione di Foggia.
La Direzione di Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia ha previsto, per l’intero periodo delle attività, il potenziamento del servizio di assistenza, il rafforzamento dei presidi operativi a supporto dell’utenza e della segnaletica.