SS16 ADRIATICA/D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA E D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSURE NOTTURNE RAMI ALLACCIAMENTO

Roma, 27 maggio 2025 – Sul Ramo di allacciamento SS16 Adriatica/D14 Diramazione per Ravenna e sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di mercoledì 28 alle 5:00 di giovedì 29 maggio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sul Ramo di allacciamento SS16 Adriatica/D14 Diramazione per Ravenna, sarà chiusa l’immissione sulla D14 Diramazione per Ravenna, per chi proviene da Rimini ed è diretto verso la A14 Bologna-Taranto.

Sulla D14 Diramazione per Ravenna, sarà chiuso il Ramo di immissione sulla SS16 Adriatica, per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto ed è diretto verso Ferrara.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Fornace Zarattini.