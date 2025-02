SP1 RACCORDO PER CAPODICHINO E RAMO H39 DIRAMAZIONE CAPODICHINO-SP1: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA

Roma, 3 febbraio 2025 – Sul Raccordo per Capodichino (SP1) e sul Ramo H39 Diramazione Capodichino-SP1, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 6 alle 6:00 di venerdì 7 febbraio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:

Sul Raccordo per Capodichino (SP1)

-sarà chiusa, per chi proviene da Casoria, l’immissione sul Ramo H39 (Diramazione Capodichino-SP1) verso Capodichino e la SP527.

In alternativa, si consiglia:

-da Casoria verso Capodichino: percorrere la rampa in direzione SP527, uscire allo svincolo successivo e rientrare in direzione di Capodichino;

-da Casoria verso la SP527: percorrere la rampa in direzione Capodichino, uscire allo svincolo successivo e rientrare in direzione della SP527;

-sarà chiusa, per chi proviene dalla SS7 Appia, l’immissione sul Ramo H39 (Diramazione Capodichino-SP1), verso Capodichino.

In alternativa, si consiglia di proseguire sulla SP1 ed effettuare inversione di marcia per poi utilizzare le rampe che consentono di immettersi in direzione Capodichino.

Sul Ramo H39 (Diramazione Capodichino-SP1)

-sarà chiusa, per chi proviene da Capodichino, l’immissione sull’SP1 Raccordo per Capodichino, verso Casoria.

In alternativa, uscire alla prima rampa verso la SS7 Appia, immettersi sulla SP1, invertire il senso di marcia, per poi proseguire in direzione Casoria;

-sarà chiusa, per chi proviene dalla SP527, l’immissione sull’SP1 Raccordo per Capodichino, verso la SS7 Appia. In alternativa, si consiglia di uscire alla prima rampa verso Casoria, immettersi sulla SP1 ed effettuare l’inversione di marcia, per poi proseguire in direzione SS7 Appia.

Si ricorda che le suddette chiusure saranno effettuate nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 febbraio, in modalità alternata.