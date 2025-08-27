SP1: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SUL RAMO H39 VERSO LA DIRAMAZIONE DI CAPODICHINO

Roma, 27 agosto 2025 – Per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 27, alle 6:00 di giovedì 28 agosto, sarà chiusa, per chi percorre la SP1 e proviene dalla SS7 Appia, l’immissione sul Ramo H39 (SP1/Diramazione Capodichino). Di conseguenza, sarà chiuso il Ramo H39, dal km 0+200 al km 1+500, in direzione di Capodichino.

In alternativa, immettersi in A1 verso Roma, uscire ad Acerra Afragola e rientrare dallo stesso svincolo in direzione di Napoli, per poi proseguire sulla Diramazione di Capodichino.