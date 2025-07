SP1: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SUL RAMO H39 VERSO LA DIRAMAZIONE DI CAPODICHINO

Roma, 22 luglio 2025 – Sulla SP1, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di mercoledì 23 alle 6:00 di giovedì 24 luglio, sarà chiusa, per chi proviene da Casoria, l’immissione sul Ramo H39 (SP1/Diramazione Capodichino), in direzione della Diramazione di Capodichino.

In alternativa, immettersi in A1 verso Roma, uscire ad Acerra Afragola e rientrare dallo stesso svincolo in direzione di Napoli, per poi proseguire sulla Diramazione di Capodichino.