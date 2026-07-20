SP1: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SUL RAMO H39 VERSO LA DIRAMAZIONE CAPODICHINO
SP1: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SUL RAMO H39 VERSO LA DIRAMAZIONE CAPODICHINO
Roma, 20 luglio 2026 – Per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di martedì 21 alle 6:00 di mercoledì 22 luglio, sarà chiusa, per chi percorre la SP1 e proviene da Casoria, l’immissione sul Ramo H39, verso la Diramazione Capodichino, direzione Napoli.
In alternativa, seguire le indicazioni per la Tangenziale di Napoli.