SC5 STRADA VARESE-GAZZADA E A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLO DI BUGUGGIATE

Roma, 17 maggio 2025 – Sulla SC5 Strada Varese-Gazzada e sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiuso lo svincolo di Buguggiate, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 20 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 21 MAGGIO

Sulla SC5 Strada Varese-Gazzada:

-sarà chiuso lo svincolo di Buguggiate, in entrata verso Varese.

In alternativa, percorrere la A60 Tangenziale di Varese, uscire al primo svincolo verso la SP57 Gazzada/Morazzone e seguire le indicazioni per Varese città.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 21 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 22 MAGGIO

Sulla SC5 Strada Varese-Gazzada:

-sarà chiuso lo svincolo di Buguggiate, in entrata verso Varese.

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso lo svincolo di Buguggiate, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa, si consiglia:

in entrata verso Varese, percorrere la A60 Tangenziale di Varese, uscire al primo svincolo verso la SP57 Gazzada/Morazzone e seguire le indicazioni per Varese città;

in uscita per chi proviene da Milano, uscire a Gazzada o a Castronno.

DALLE 21:00 DI VENERDI’ 22 ALLE 5:00 DI SABATO 23 MAGGIO

Sulla SC5 Strada Varese-Gazzada:

-sarà chiuso lo svincolo di Buguggiate, in entrata verso Varese.

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso lo svincolo di Buguggiate, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Varese, percorrere la A60 Tangenziale di Varese, uscire al primo svincolo verso la SP57 Gazzada/Morazzone e seguire le indicazioni per Varese città;

in uscita per chi proviene da Milano, uscire a Gazzada o a Castronno.