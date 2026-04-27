SC5 STRADA VARESE-GAZZADA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A8. A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A60 TANGENZIALE DI VARESE
SC5 STRADA VARESE-GAZZADA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A8. A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A60 TANGENZIALE DI VARESE
Roma, 27 aprile 2026 – Sulla SC5 Strada Varese-Gazzada e sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di martedì 28 alle 5:00 di mercoledì 29 aprile, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
Sulla SC5 Strada Varese-Gazzada:
-sarà chiuso, per chi proviene da Buguggiate, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.
In alternativa si consiglia di percorrere la A60 Tangenziale di Varese, uscire al primo svincolo verso la SP57 Gazzada/Morazzone e seguire le indicazioni per Varese città lungo la viabilità ordinaria.
Sulla A8 Milano-Varese:
-sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il Ramo di immissione sulla A60 Tangenziale di Varese, verso via del Gaggiolo.
In alternativa, uscire allo svincolo di Buguggiate o di Castronno.