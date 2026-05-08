SC5 STRADA VARESE-GAZZADA: CHIUSA PER UNA NOTE L’IMMISSIONE SULLA A8. A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A60. A60 TANGENZIALE DI VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A8

Roma, 8 maggio 2026 – Sulla SC5 Strada Varese-Gazzada, sulla A8 Milano-Varese e sulla A60 Tangenziale di Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 11 alle 5:00 di martedì 12 maggio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla SC5 Strada Varese-Gazzada:

-sarà chiuso, per chi proviene da Buguggiate, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano e Varese.

In alternativa si consiglia:

verso Milano: entrare allo svincolo di Castronno;

verso Varese: entrare allo svincolo di Gazzada.

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso, per chi proviene da Milano e da Varese, il Ramo di immissione sulla A60 Tangenziale di Varese, verso il Valico del Gaggiolo.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Buguggiate.

Sulla A60 Tangenziale di Varese:

-sarà chiuso, per chi proviene dal Valico del Gaggiolo, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Castronno.