SC5 STRADA VARESE-GAZZADA: CHIUSA PER CINQUE ORE L’IMMISSIONE SULLA A8

Roma, 9 aprile 2025 – Sulla Strada Varese-Gazzada (SC5), per consentire lavori di posa cavi, dalle 10:00 alle 15:00 di giovedì 10 aprile, sarà chiuso, per chi proviene da Buguggiate, il ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.

In alternativa, proseguire sulla A60 verso Gazzada, uscire allo svincolo SP57 Gazzada/Morazzone, alla rotatoria prendere la quarta uscita, rientrare in A60 verso Buguggiate e immettersi sulla A8 in direzione di Varese.