SC5 STRADA VARASE-GAZZADA: CHIUSA PER TRE ORE NOTTURNE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI BUGUGGIATE
SC5 STRADA VARASE-GAZZADA: CHIUSA PER TRE ORE NOTTURNE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI BUGUGGIATE
Roma, 22 maggio 2026 – Sulla SC5 Strada Varese-Gazzada, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 alle 24:00 di lunedì 25 maggio, sarà chiusa l’entrata dello svincolo di Buguggiate, verso la A8 Milano-Varese, direzione Milano.
In alternativa, entrare allo svincolo di Gazzada o di Castronno.