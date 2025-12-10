SC1 RAMO ALLACCIAMENTO VIALE CERTOSA/A4: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA A4 VERSO BRESCIA
Roma, 10 dicembre 2025 – Per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 10, alle 5:00 di giovedì 11 dicembre, sul Ramo allacciamento Viale Certosa/A4 (SC1), sarà chiusa, per chi proviene da Milano città, l’immissione sulla A4 Milano-Brescia, verso Brescia.
In alternativa, chi proviene da Milano città, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A8 Milano-Varese verso Varese, dove potrà uscire presso il nodo Fiera Milano, immettersi sulla A52 Tangenziale nord verso Monza e quindi entrare in A4 alla stazione di Monza, per riprendere il proprio itinerario verso Brescia.