SC1 RAMO ALLACCIAMENTO VIALE CERTOSA/A4: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A4 VERSO TORINO
Roma, 11 dicembre 2025 – Per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 23:00 di venerdì 12 alle 5:00 di sabato 13 dicembre, sul Ramo allacciamento Viale Certosa/A4 (SC1), sarà chiusa, per chi proviene da Milano città, l’immissione sulla A4 Milano-Brescia, verso Torino.
In alternativa, chi proviene da Milano città, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A8 Milano-Varese verso Varese, dove potrà uscire presso il nodo Fiera Milano e rientrare dallo stesso in direzione Milano, per poi uscire a Cascina Merlata e seguire le indicazioni per A4/Torino.