SC1 RAMO ALLACCIAMENTO VIALE CERTOSA/A4, A4 MILANO-BRESCIA, R20 RACCORDO DI VIALE CERTOSA: CHIUSURE NOTTURNE
SC1 RAMO ALLACCIAMENTO VIALE CERTOSA/A4, A4 MILANO-BRESCIA, R20 RACCORDO DI VIALE CERTOSA: CHIUSURE NOTTURNE
Roma, 14 novembre 2025 – Sul Ramo allacciamento Viale Certosa/A4 Milano-Brescia (SC1), sulla A4 Milano-Brescia e sul Raccordo di Viale Certosa (R20), per consentire lavori di manutenzione ponte, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 17 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 18 NOVEMBRE
Sul Ramo allacciamento Viale Certosa/A4 (SC1):
-sarà chiusa, per chi proviene da Milano città, l’immissione sulla A4 Milano-Brescia, verso Torino.
In alternativa si consiglia di immettersi sulla A8 Milano-Varese verso Varese, uscire dal nodo Fiera Milano e rientrare dallo stesso verso il capoluogo lombardo, uscire a Cascina Merlata e seguire le indicazioni per A4/Torino.
DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 18 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 19 NOVEMBRE
-sarà chiuso il Ramo di allacciamento che dalla A4 Torino-Trieste immette sul Raccordo Viale Certosa (R20), per chi proviene da Brescia ed è diretto verso Viale Certosa.
In alternativa, immettersi sulla A8 Milano-Varese, verso Varese, uscire dal nodo Fiera Milano e rientrare dallo stesso verso il capoluogo lombardo; in ulteriore alternativa, uscire a Pero, in A4 e rientrare dallo stesso svincolo verso Brescia.
DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 19 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 20 NOVEMBRE
Sul Raccordo di Viale Certosa (R20):
-sarà chiuso, per chi proviene da Viale Certosa, il ramo di allacciamento sulla A4 Milano-Brescia, verso Brescia.
In alternativa, seguire le indicazioni per Varese lungo la A8 Milano-Varese e immettersi sulla A52 Tangenziale nord verso Monza, per poi entrare in A4 alla stazione di Monza.
DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 20 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 21 NOVEMBRE
Sulla A4 Milano-Brescia:
-uscita obbligatoria allo svincolo di Milano Viale Certosa, per chi proviene da Torino.
Dopo l’uscita obbligatoria a Milano Viale Certosa, proseguire verso Milano città, presso il Piazzale Laghi seguire le indicazioni verso A4/Venezia ed entrare in A4 dallo stesso svincolo di Milano Viale Certosa.