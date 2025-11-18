SC1 RAMO ALLACCIAMENTO VIALE CERTOSA/A4, A4 MILANO-BRESCIA, R20 RACCORDO DI VIALE CERTOSA: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE
SC1 RAMO ALLACCIAMENTO VIALE CERTOSA/A4, A4 MILANO-BRESCIA, R20 RACCORDO DI VIALE CERTOSA: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE
Roma, 18 novembre 2025 – E’ stata annullata la chiusura del Ramo che dalla A4 Torino-Trieste immette sul Raccordo Viale Certosa (R20), da Brescia verso Viale Certosa, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, martedì 18, alle 5:00 di mercoledì 19 novembre.
Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure, di seguito indicate, per consentire lavori di manutenzione ponte:
-sul Raccordo di Viale Certosa (R20) sarà chiuso, per chi proviene da Viale Certosa, il ramo di allacciamento sulla A4 Milano-Brescia, verso Brescia, dalle 21:00 di mercoledì 19 alle 5:00 di giovedì 20 novembre.
In alternativa, seguire le indicazioni per Varese lungo la A8 Milano-Varese e immettersi sulla A52 Tangenziale nord verso Monza, per poi entrare in A4 alla stazione di Monza;
-sulla A4 Milano-Brescia, dalle 21:00 di giovedì 20 alle 5:00 di venerdì 21 novembre, uscita obbligatoria allo svincolo di Milano Viale Certosa, per chi proviene da Torino.
Dopo l’uscita obbligatoria a Milano Viale Certosa, proseguire verso Milano città, presso il Piazzale Laghi seguire le indicazioni verso A4/Venezia ed entrare in A4 dallo stesso svincolo di Milano Viale Certosa.