SC1 RACCORDO VIALE CERTOSA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A4
SC1 RACCORDO VIALE CERTOSA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A4
Roma, 18 aprile 2026 – Sul Raccordo Viale Certosa (SC1), per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 22:00 di martedì 21 alle 5:00 di mercoledì 22 aprile, sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, verso Torino.
In alternativa, immettersi sulla A8 Milano-Varese, uscire dal nodo Fiera Milano verso la direttrice Rho, proseguire sulla A50 Tangenziale ovest e immettersi quindi in A4 verso Torino.