SC1 RACCORDO VIALE CERTOSA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A4 VERSO TORINO
SC1 RACCORDO VIALE CERTOSA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A4 VERSO TORINO
Roma, 4 aprile 2026 – Sul Raccordo Viale Certosa (SC1), per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di martedì 7 alle 5:00 di mercoledì 8 aprile, sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, verso Torino.
In alternativa, immettersi sulla A8 Milano-Varese verso Varese, uscire dal nodo Fiera Milano verso la direttrice Rho, entrare in A50 Tangenziale ovest e quindi in A4, in direzione Torino.