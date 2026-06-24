SC1 RACCORDO VIALE CERTOSA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A4 VERSO BRESCIA
SC1 RACCORDO VIALE CERTOSA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A4 VERSO BRESCIA
Roma, 24 giugno 2026 – Sul Raccordo Viale Certosa (SC1), per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 25 alle 6:00 di venerdì 26 giugno, sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, verso Brescia.
In alternativa, immettersi sulla A8 Milano-Varese, uscire presso il nodo Fiera Milano, percorrere la A52 Tangenziale nord verso Monza ed entrare in A4 in direzione Brescia/Venezia alla stazione di Monza.