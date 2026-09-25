SC1 RACCORDO MILANO VIALE CERTOSA: DEVIAZIONI OBBLIGATORIE NOTTURNE
SC1 RACCORDO MILANO VIALE CERTOSA: DEVIAZIONI OBBLIGATORIE NOTTURNE
Roma, 25 settembre 2026 – Sul Raccordo Viale Certosa (SC1), per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti:
DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 28 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 29 SETTEMBRE
-chi proviene dal Raccordo Viale Certosa (SC1) ed è diretto verso la A8 Milano-Varese, direzione Varese, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A4 verso Brescia/Venezia.
Dopo la deviazione obbligatoria sulla A4 verso Brescia/Venezia, uscire a Cormano e rientrare dallo stesso svincolo verso Torino, per poi immettersi in A8, in direzione Varese.
Contestualmente sarà chiuso il Ramo che dal Raccordo Viale Certosa, con provenienza Milano, immette in A4 Torino-Trieste, verso Torino.
In alternativa, percorrere la A8 Milano-Varese, uscire dal nodo Fiera verso Rho, immettersi in A50 Tangenziale ovest di Milano e poi in A4, in direzione Torino.
NELLE DUE NOTTI DI MARTEDI’ 29 E MERCOLEDI’ 30 SETTEMBRE, CON ORARIO 22:00-5:00
-sarà chiuso il Ramo che dal Raccordo Viale Certosa, con provenienza Milano, immette sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.
Dopo la deviazione obbligatoria sulla A4 verso Torino, uscire a Pero ed entrare in A8, verso Varese, allo svincolo di Cascina Merlata.
Contestualmente sarà chiuso il Ramo che dal Raccordo Viale Certosa, con provenienza Milano, immette sulla A4 verso Brescia/Venezia.
Dopo la deviazione obbligatoria sulla A4 verso Torino, uscire a Pero e rientrare in A4, allo stesso svincolo, in direzione Brescia/Venezia.
DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 1 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 2 OTTOBRE E DALLE 23:00 DI VENERDI’ 2 ALLE 6:00 DI SABATO 3 OTTOBRE
-sarà chiuso il Ramo che dal Raccordo Viale Certosa, con provenienza Milano, immette in A4 Torino-Trieste, verso Torino.
In alternativa, percorrere la A8 Milano-Varese, uscire dal nodo Fiera verso Rho, immettersi in A50 Tangenziale ovest di Milano e poi in A4, in direzione Torino.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.