SC1 RACCORDO MILANO VIALE CERTOSA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A4. A4 MILANO-BRESCIA: DEVIAZIONI OBBLIGATORIE NOTTURNE SULLA A8
SC1 RACCORDO MILANO VIALE CERTOSA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A4. A4 MILANO-BRESCIA: DEVIAZIONI OBBLIGATORIE NOTTURNE SULLA A8
Roma, 4 settembre 2026 – Sul Raccordo Milano viale Certosa (SC1) e sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti:
nelle due notti di lunedì 7 e martedì 8 settembre, con orario 21:00-5:00;
dalle 21:00 di venerdì 11 alle 5:00 di sabato 12 settembre:
-sul Raccordo Milano viale Certosa (SC1) sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, verso Torino;
-per chi percorre la A4 Milano-Brescia, da Venezia/Brescia verso Milano/Torino, verrà deviato obbligatoriamente sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.
In alternativa, proseguire sulla A8 Milano-Varese, uscire dal nodo Fiera Milano, proseguire sulla A52 Tangenziale nord verso Rho, sulla A50 Tangenziale ovest verso Bologna e immettersi sulla A4 verso Torino attraverso il nodo di Milano Ghisolfa.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.