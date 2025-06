SC1 RACCORDO MILANO VIALE CERTOSA: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE A4

Roma, 3 giugno 2025 – Sul Raccordo Viale Certosa (SC1), per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 21:00 di questa sera, martedì 3, alle 5:00 di mercoledì 4 giugno, sarà chiuso il ramo di immissione sulla A4 Milano-Brescia, per chi proviene da Milano ed è diretto verso Torino.

In alternativa, immettersi in A8 verso Varese, uscire allo svincolo Fiera Milano verso le direttrici A50/SS33, percorrere il Raccordo Fiera di Milano (R37) verso Rho e proseguire sulla A50 Tangenziale ovest verso Bologna, per poi entrare in A4 in direzione di Torino.

In ulteriore alternativa, una volta giunti allo svincolo Fiera Milano, seguire le indicazioni verso A8/Milano invertendo in senso di marcia, uscire allo svincolo di Cascina Merlata e immettersi in A4 verso Torino attraverso il nodo di Pero.