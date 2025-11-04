SC1 RACCORDO MILANO VIALE CERTOSA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE A4
Roma, 4 novembre 2025 – Sul Raccordo Viale Certosa (SC1), per consentire lavori di rifacimento delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 6 alle 5:00 di venerdì 7 novembre, sarà chiuso il Ramo di immissione sulla A4 Milano-Brescia, per chi proviene da Milano ed è diretto verso Torino.
In alternativa, proseguire sulla A8, uscire a Fiera Milano e rientrare dallo stesso svincolo verso Milano, per poi uscire a Cascina Merlata e seguire le indicazioni per A4/Torino.