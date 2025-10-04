SC1 RACCORDO MILANO VIALE CERTOSA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE A4
SC1 RACCORDO MILANO VIALE CERTOSA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE A4
Roma, 4 ottobre 2025 – Sul Raccordo Viale Certosa (SC1), per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 7 alle 5:00 di mercoledì 8 ottobre, sarà chiuso il ramo di immissione sulla A4 Milano-Brescia, per chi proviene da Milano ed è diretto verso Brescia/Venezia.
In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sulla A8 Milano-Varese, verso Varese, uscire allo svincolo Fiera Milano, al km 2+200, seguire le indicazioni per A50 Tangenziale ovest/SS33 del Sempione e poi per Milano Centro/ Milano Viale Certosa, immettersi sulla A8 verso Milano e proseguire poi sulla A4, in direzione Brescia/Venezia.