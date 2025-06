SC1 RACCORDO MILANO VIALE CERTOSA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE A4

Roma, 25 giugno 2025 – Sul Raccordo Viale Certosa (SC1), per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 23:00 di venerdì 27 alle 5:00 di sabato 28 giugno, sarà chiuso il ramo di immissione sulla A4 Milano-Brescia, per chi proviene da Milano ed è diretto verso Torino.

In alternativa, immettersi in A8 verso Varese, uscire allo svincolo Fiera Milano in direzione Rho/A50 Tangenziale ovest, proseguire sulla A50 Tangenziale ovest e immettersi poi in A4 in direzione di Torino; in ulteriore alternativa, uscire a Fiera Milano e rientrare dallo stesso svincolo verso Milano, uscire a Cascina Merlata e immettersi in A4 verso Torino attraverso lo svincolo di Pero.