SC1 RACCORDO MILANO VIALE CERTOSA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE A4
Roma, 7 novembre 2025 – Per consentire attività di riqualifica delle barriere di sicurezza, sul Raccordo Viale Certosa (SC1), dalle 23:00 di lunedì 10 alle 5:00 di martedì 11 novembre, chi proviene da Milano città ed è diretto sulla A8 Milano-Varese verso Varese, verrà obbligatoriamente deviato sulla A4, verso Torino.
Pertanto, dopo la deviazione obbligatoria sulla A4 verso Torino, uscire a Pero, proseguire sul Raccordo Fiera Milano (R37) seguendo la direttrice A52/Monza e immettersi poi in A8 verso Milano.