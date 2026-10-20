RIAPERTO L’R43 RACCORDO SASSO MARCONI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 20 ottobre 2026 – Poco prima delle ore 13:00, è stato riaperto l’R43 Raccordo Sasso Marconi, in entrambe le direzioni, precedentemente chiuso a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 2+300 che aveva visto il coinvolgimento di due autovetture.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.