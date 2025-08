RIAPERTA LA D13 DIRAMAZIONE PER PADOVA SUD IN DIREZIONE PADOVA

Roma, 2 agosto 2025 – Alle ore 8:45 circa, sono stati riaperti la Diramazione per Padova sud in direzione Padova e il nodo della D13 con la A13 Bologna-Padova in direzione della Diramazione di Padova sud, da entrambe le provenienze, da Bologna e dall’A4 Torino-Venezia, precedentemente chiusi a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 0, che aveva visto coinvolti un mezzo pesante e cinque autovetture.

Attualmente, il traffico transita su tutte le corsie e non si registrano turbative alla circolazione in direzione Padova.