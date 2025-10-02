RAMO VERDE: STANOTTE USCITA OBBLIGATORIA SVINCOLO SS9 VIA EMILIA RAMO ALLACCIAMENTO SS9 VIA EMILIA/RAMO VERDE: STANOTTE CHIUSA IMMISSIONE RAMO VERDE
Roma, 2 ottobre 2025 – Per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di questa sera, giovedì 2 alle 6:00 di venerdì 3 ottobre, sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per chi proviene dalla Tangenziale, l’uscita sarà obbligatoria allo svincolo SS9 via Emilia, verso Modena.
Contestualmente sarà chiuso lo svincolo che dalla SS9 via Emilia, con provenienza da Bologna Centro, immette sul Ramo Verde, verso la stazione di Bologna Borgo Panigale.
Inoltre, non sarà raggiungibile l’uscita per la SS9 via Emilia, verso Bologna Centro.
In alternativa si potrà utilizzare lo svincolo della SS9 via Emilia, con provenienza Modena.
Chi è diretto all’entrata della stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo SS9 via Emilia verso Modena, potrà immettersi sulla SS9 via Emilia verso Bologna Centro ed entrare in A14 a Bologna Borgo Panigale.