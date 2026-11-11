RAMO VERDE: REGOLARMENTE APERTA L’IMMISSIONE SULLA SS9 VIA EMILIA VERSO BOLOGNA CENTRO
RAMO VERDE: REGOLARMENTE APERTA L’IMMISSIONE SULLA SS9 VIA EMILIA VERSO BOLOGNA CENTRO
Roma, 11 novembre 2026 – Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), è stata annullata la chiusura del Ramo di immissione sulla SS9 via Emilia, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 11, alle 5:00 di giovedì 12 novembre.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.