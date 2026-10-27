RAMO VERDE: REGOLARMENTE APERTA L’IMMISSIONE SULLA SS9. SS9 VIA EMILIA: REGOLARMENTE APERTA L’IMMISSIONE SUL RAMO VERDE
RAMO VERDE: REGOLARMENTE APERTA L’IMMISSIONE SULLA SS9. SS9 VIA EMILIA: REGOLARMENTE APERTA L’IMMISSIONE SUL RAMO VERDE
Roma, 27 ottobre 2026 – Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale) e sull’allacciamento SS9/Ramo Verde, sono state annullate le seguenti chiusure, previste dalle 21:00 di mercoledì 28 alle 5:00 di giovedì 29 ottobre:
-annullata, sul Ramo Verde, la chiusura dell’immissione sulla SS9 via Emilia, dalla stazione di Bologna Borgo Panigale, verso Bologna e Modena;
-annullata, sulla SS9, la chiusura dell’immissione sul Ramo Verde, da Bologna verso la Tangenziale.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.