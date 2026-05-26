RAMO VERDE E RAMO ALLACCIAMENTO SS9 VIA EMILIA/RAMO VERDE: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA
RAMO VERDE E RAMO ALLACCIAMENTO SS9 VIA EMILIA/RAMO VERDE: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA
Roma, 26 magio 2026 – Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale) e sul Ramo di allacciamento SS9 via Emilia/Ramo Verde, per consentire lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di venerdì 29 alle 5:00 di sabato 30 maggio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:
Sul Ramo Verde:
-saranno chiusi, per chi proviene dall’uscita della stazione di Bologna Borgo Panigale, i Rami di immissione sulla SS9 via Emilia, verso Modena e Bologna Centro.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo della SP568 Persicetana di San Giovanni in Persiceto;
-saranno chiusi, per chi proviene dalla Tangenziale, i Rami di immissione sulla SS9 via Emilia, verso Modena e Bologna Centro.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo della SP568 Persicetana di San Giovanni in Persiceto.
Sulla SS9 via Emilia:
-saranno chiusi, per chi proviene da Modena e da Bologna, i Rami di immissione sul Ramo Verde, verso la Tangenziale.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 2 Borgo Panigale della Tangenziale;
-saranno chiusi, per chi proviene da Modena e da Bologna, i Rami di immissione sul Ramo Verde, verso l’entrata della stazione di Bologna Borgo Panigale.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo della SP568 Persicetana di San Giovanni in Persiceto.
Si ricorda che le suddette chiusure saranno effettuate in modalità alternata.