RAMO VERDE E RAMO ALLACCIAMENTO SS9 VIA EMILIA/RAMO VERDE: CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 17 novembre 2025 – Sul Ramo Verde Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale Bologna (R1) e sul Ramo di allacciamento SS9 via Emilia/Ramo Verde, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, nelle quattro notti di lunedì 17, martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20 novembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso l’allacciamento che dal Ramo Verde immette sulla SS9 via Emilia, per chi proviene dalla Tangenziale ed è diretto verso Modena;

-sarà chiuso l’allacciamento che dalla SS9 via Emilia immette sul Ramo Verde, per chi proviene da Bologna città ed è diretto verso l’entrata della stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di San Giovanni in Persiceto.