RAMO VERDE: CHIUSURE PER CINQUE ORE NOTTURNE TRATTO SVINCOLO 3 RAMO VERDE-SVINCOLO SS9 VIA EMILIA

Roma, 29 novembre 2025 – Sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 2, mercoledì 3 e giovedì 4 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 3 Ramo Verde e lo svincolo SS9 via Emilia, verso Bologna Borgo Panigale.

Si precisa che la stazione di Bologna Borgo Panigale sarà raggiungibile dagli svincoli della SS9 via Emilia.

In alternativa, dall’uscita 2 Borgo Panigale proseguire sulla rotonda Benedetto Croce, su viale Alcide de Gasperi, percorrere la rotonda Fabio Taglioni e la SS9 via Marco Emilio Lepido.

Contestualmente, sarà chiuso lo svincolo SP568 San Giovanni in Persiceto in entrata verso la stazione di Bologna Borgo Panigale.

In alternativa si consiglia l’entrata dalla SS9 via Emilia da Modena. Chiusi anche gli svincoli SP568 San Giovanni in Persiceto e SS9 via Emilia per Modena, in uscita per chi proviene dalla Tangenziale.

In alternativa si consiglia l’uscita 2 Borgo Panigale della Tangenziale.

Contestualmente sarà chiusa l’uscita dello svincolo 3 Ramo Verde della Tangenziale, per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto; in considerazione della contestuale chiusura, sulla stessa Tangenziale, del tratto compreso tra gli svincoli 2 Borgo Panigale e 3 Ramo Verde, verso San Lazzaro/A14, non sarà raggiungibile l’uscita dello svincolo 3 Ramo Verde per chi proviene da Casalecchio/A1.