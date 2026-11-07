RAMO VERDE: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SULLA SS9 VIA EMILIA VERSO BOLOGNA CENTRO
RAMO VERDE: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SULLA SS9 VIA EMILIA VERSO BOLOGNA CENTRO
Roma, 7 novembre 2026 – Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, nelle due notti di martedì 10 e mercoledì 11 novembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso, per chi proviene dall’uscita della stazione di Bologna Borgo Panigale, il Ramo di immissione sulla SS9 via Emilia, verso Bologna.
In alternativa, utilizzare lo svincolo di San Giovanni in Persiceto.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.