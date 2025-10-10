RAMO VERDE: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SULLA SS9 VIA EMILIA. RAMO ALLACCIAMENTO SS9 VIA EMILIA/RAMO VERDE: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE RAMO VERDE

Roma, 10 ottobre 2025 – Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale) e sul Ramo di allacciamento SS9 via Emilia/Ramo Verde, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento dei pali luce, nelle quattro notti di lunedì 13, martedì 14, mercoledì 15 e giovedì 16 ottobre, con orario 21:00-5:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso l’allacciamento che dal Ramo Verde immette sulla SS9 via Emilia, dalla stazione di Bologna Borgo Panigale verso la SS9 via Emilia, direzione Modena.

In alternativa, si potrà utilizzare lo svincolo SS9 via Emilia, direzione Bologna;

-sarà chiuso l’allacciamento che dalla SS9 via Emilia immette sul Ramo Verde, da Bologna e da Modena, verso la Tangenziale.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di San Giovanni in Persiceto.