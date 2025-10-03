RAMO VERDE: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SULLA SS9 VIA EMILIA. RAMO ALLACCIAMENTO SS9 VIA EMILIA/RAMO VERDE: CHIUSO ALLACCIAMENTO RAMO VERDE

Roma, 3 ottobre 2025 – Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale) e sul Ramo di allacciamento SS9 via Emilia/Ramo Verde, nelle quattro notti di lunedì 6, martedì 7, mercoledì 8 e giovedì 9 ottobre, con orario 21:00-5:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento dei pali luce:

-sarà chiuso l’allacciamento che dal Ramo Verde immette sulla SS9 via Emilia, dalla stazione di Bologna Borgo Panigale verso Bologna Centro;

-sarà chiuso l’allacciamento che dalla SS9 via Emilia immette sul Ramo Verde, da Modena verso la Tangenziale. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di San Giovanni in Persiceto.