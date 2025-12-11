RAMO VERDE: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SULLA SS9 VIA EMILIA E USCITA SVINCOLO DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Roma, 10 dicembre 2025 – Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale), per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di venerdì 12 alle 5:00 di sabato 13 dicembre, sarà chiuso lo svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto, immette sulla SS9 via Emilia, verso Modena.
In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo di San Giovanni in Persiceto;
-dalle 22:00 di sabato 13 alle 6:00 di domenica 14 dicembre, sarà chiuso lo svincolo di San Giovanni in Persiceto, in uscita per chi proviene dalla stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo SS9 via Emilia.