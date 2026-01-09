RAMO VERDE: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SS9 VIA EMILIA. RAMO ALLACCIAMENTO SS9 VIA EMILIA/RAMO VERDE: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE RAMO VERDE

Roma, 9 gennaio 2026 – Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale) e sul Ramo di allacciamento SS9 via Emilia/Ramo Verde, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle due notti di lunedì 12 e martedì 13 gennaio, con orario 21:00-5:00, sul Ramo Verde, sarà chiuso, per chi proviene dalla Tangenziale, il ramo di immissione sulla SS9 via Emilia, verso Bologna Centro.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di San Giovanni in Persiceto o allo svincolo 2 della Tangenziale;

-nelle due notti di giovedì 15 e venerdì 16 gennaio, con 21:00-5:00, sulla SS9 via Emilia, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il ramo di immissione sul Ramo Verde, verso l’entrata della stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto; sarà chiuso anche lo svincolo che dal Ramo Verde immette sulla SS9 via Emilia, per chi proviene dalla Tangenziale ed è diretto verso Modena.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di San Giovanni in Persiceto.