RAMO VERDE: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO TRA LO SVINCOLO 3 RAMO VERDE E LO SVINCOLO SS9 VIA EMILIA

Roma, 31 agosto 2026 – Sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 31 agosto e martedì 1 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 3 Ramo Verde e lo svincolo SS9 via Emilia, verso Bologna Borgo Panigale.

Lo svincolo di San Giovanni in Persiceto non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene dalla Tangenziale.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 2 Borgo Panigale della Tangenziale.

Sarà chiusa anche l’entrata di San Giovanni in Persiceto, verso la stazione di Bologna Borgo Panigale.

In alternativa si consiglia di entrare dalla SS9 via Emilia, da Bologna.

Contestualmente sarà chiuso lo svincolo SS9 via Emilia verso Modena, in uscita per chi proviene dalla Tangenziale.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 2 Borgo Panigale della Tangenziale.