RAMO VERDE: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO TANGENZIALE BOLOGNA-SAN GIOVANNI IN PERSICETO VERSO BOLOGNA BORGO PANIGALE

Roma, 4 luglio 2026 – Sul Ramo Verde (Raccordo Tangenziale-stazione Bologna Borgo Panigale), per consentire lavori di posa cavi, nelle due notti di martedì 7 e mercoledì 8 luglio, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento Tangenziale e San Giovanni in Persiceto, verso la stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 2 Borgo Panigale della Tangenziale, percorrere viale Alcide De Gasperi ed entrare a San Giovanni in Persiceto, sul Ramo Verde.