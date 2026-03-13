RAMO VERDE: CHIUSURE ENTRATA SVINCOLO DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
RAMO VERDE: CHIUSURE ENTRATA SVINCOLO DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Roma, 13 marzo 2026 – Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale), per consentire lavori di manutenzione ponte ferroviario, sarà chiuso lo svincolo di San Giovanni in Persiceto, in entrata verso la stazione di Bologna Borgo Panigale (A14 Bologna-Taranto), dalle 10:00 alle 16:00 di lunedì 16, martedì 17, mercoledì 18, giovedì 19 e venerdì 20 marzo.
In alternativa si consiglia di entrare agli svincoli della SS9 via Emilia.