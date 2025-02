RAMO VERDE: CHIUSO PER UNA NOTTE LO SVINCOLO DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Roma, 22 febbraio 2025 – Sul Ramo Verde (Raccordo (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per consentire avori di manutenzione dei pali luce, dalle 22:00 di martedì 25 alle 6:00 di mercoledì 26 febbraio, sarà chiusa lo svincolo di San Giovanni in Persiceto, in entrata verso la Tangenziale e in uscita per chi proviene da Bologna Borgo Panigale.

In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo 2 Borgo Panigale o gli svincoli della SS9 via Emilia.