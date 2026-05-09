RAMO VERDE: CHIUSO PER UNA NOTTE IN MODALITA’ ALTERNATA LO SVINCOLO DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
RAMO VERDE: CHIUSO PER UNA NOTTE IN MODALITA’ ALTERNATA LO SVINCOLO DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Roma, 9 maggio 2026 – Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale), per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 12 alle 5:00 di mercoledì 13 maggio, sarà chiuso lo svincolo di San Giovanni in Persiceto, in entrata e in uscita, in modalità alternata.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 2 Borgo Panigale della Tangenziale.