RAMO VERDE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TRA SVINCOLO SS9 VIA EMILIA E SVINCOLO 3 RAMO VERDE

Roma, 29 luglio 2024 – Sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per consentire lavori di pavimentazione e di manutenzione delle barriere antirumore, dalle 22:00 di giovedì 1 alle 6:00 di venerdì 2 agosto, per chi proviene dall’uscita della stazione di Bologna Borgo Panigale, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo SS9 via Emilia e lo svincolo 3 Ramo Verde, verso la Tangenziale.

Di conseguenza, saranno chiusi anche i rami di allacciamento che dalla SS9 via Emilia immettono sul Ramo verde, per chi proviene da Bologna e da Modena ed è diretto sulla Tangenziale. Inoltre, sarà chiuso lo svincolo di San Giovanni in Persiceto, in entrata verso la Tangenziale. In alternativa, percorrere la SS9 via Emilia, viale Alcide De Gasperi ed entrare in Tangenziale attraverso lo svincolo 2 Borgo Panigale.